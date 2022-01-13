День ангела Мелании и Милы: лучшие поздравления и открытки

Женщины и девочки с именами Мелания, Мила, Милана и Милена в четверг, 13 января отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святой покровительницы – преподобной Мелании Римской.

Мелания – имя греческого происхождения, которое имеет значение "темная, черная". К именинам Мелании OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.

Потік благодаті струмує

З небесної німої висоти.

Твій ангел-хранитель насниться,

І радість відчуєш ти.

День ангела – це подарунок.

Візьми його з чистою душею.

Меланія, нехай день буде яскравий,

А щастя – навіки з тобою!

З днем ангела!

***

Чтоб судьба тебя любила,

Видео дня

Тороплюсь я пожелать.

Будь всегда счастливой, Мелания,

Каждый день живи на пять!

***

Міла, чудові очі твої нехай

Сяють яскраво та щасливо!

Бажаю завжди вірити в дива,

Ловити промені добра та позитиву!

З днем ангела!

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Поздравляю тебя с днем ангела, дорогая Мила. Желаю нескончаемого потока удачи и радости, реализации лучших желаний, искренней любви и прекрасного настроения каждый день.

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Чарівна Міла, вітаю тебе з іменинами і бажаю завжди посміхатися, творити та мріяти, і нехай усі твої мрії не змушують довго чекати на своє виконання. Міла, нехай тобою керує любов та натхнення, нехай тебе оточує щастя та радість.

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Мила, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення, одухотворення та великих досягнень! Будь гарна, здорова та щаслива. Усього тобі світлого і прекрасного!

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Украине отмечают праздник Маланки. В этот день церковь чтит память святой Мелании, которая жила в 4-5 веках.