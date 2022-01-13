День ангела Мелании и Милы: лучшие поздравления и открытки
Женщины и девочки с именами Мелания, Мила, Милана и Милена в четверг, 13 января отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святой покровительницы – преподобной Мелании Римской.
Мелания – имя греческого происхождения, которое имеет значение "темная, черная". К именинам Мелании OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.Поздравления с днем ангела Мелании и Милы в стихах и прозе
Потік благодаті струмує
З небесної німої висоти.
Твій ангел-хранитель насниться,
І радість відчуєш ти.
День ангела – це подарунок.
Візьми його з чистою душею.
Меланія, нехай день буде яскравий,
А щастя – навіки з тобою!
З днем ангела!
***
Чтоб судьба тебя любила,
Тороплюсь я пожелать.
Будь всегда счастливой, Мелания,
Каждый день живи на пять!
***
Міла, чудові очі твої нехай
Сяють яскраво та щасливо!
Бажаю завжди вірити в дива,
Ловити промені добра та позитиву!
З днем ангела!
***
Поздравляю тебя с днем ангела, дорогая Мила. Желаю нескончаемого потока удачи и радости, реализации лучших желаний, искренней любви и прекрасного настроения каждый день.
***
Чарівна Міла, вітаю тебе з іменинами і бажаю завжди посміхатися, творити та мріяти, і нехай усі твої мрії не змушують довго чекати на своє виконання. Міла, нехай тобою керує любов та натхнення, нехай тебе оточує щастя та радість.
***
Мила, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення, одухотворення та великих досягнень! Будь гарна, здорова та щаслива. Усього тобі світлого і прекрасного!Открытки и картинки ко дню ангела Мелании и Милы
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Украине отмечают праздник Маланки. В этот день церковь чтит память святой Мелании, которая жила в 4-5 веках.