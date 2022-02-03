День ангела Максима 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Максим в четверг, 3 февраля отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит сразу двух святых с таким именем: преподобного Максима Исповедника и преподобного Максима Грека.
Максим – имя латинского происхождения, которое имеет значение "самый большой, величайший". К именинам Максима OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Максима в стихах и прозе
З днем ангела, Максиме, тебе вітаємо,
Здоров'я міцного та щастя тобі бажаємо,
Нехай всі тривоги підуть і забудуться,
Нехай усі мрії заповітні збудуться.
Нехай буде життя, як джерельна вода,
Нехай совість буде завжди чиста,
Нехай буде довгим – довгим життя,
На віражах долі міцніше тримайся.
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Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям – исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
С днем ангела!
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В іменини я, Максиму
Лиш найкращого бажаю,
Ти на всій землі – один,
Інших я таких не знаю.
Хай завжди тобі щастить,
Тільки краще станеться,
Рухайся, Максим, вперед,
Щоб мрія справдилася!
З днем ангела!
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Поздравляю с днем ангел, Максим! Желаю от жизни брать максимум позитива и успеха, заниматься тем, что доставляет радость, окружать себя людьми, которые будут наполнять только положительными эмоциями!
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З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – у житті, в матеріальних благах, досягненнях чи хобі. Бажаю від щирого серця досягти успіхів усюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе та твоїх близьких.Открытки и картинки ко дню ангела Максима
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приметах и запретах 3 февраля. В народе этот день известен под названием святых Максимов.