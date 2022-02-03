День ангела Максима 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Максим в четверг, 3 февраля отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит сразу двух святых с таким именем: преподобного Максима Исповедника и преподобного Максима Грека.

Максим – имя латинского происхождения, которое имеет значение "самый большой, величайший". К именинам Максима OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

З днем ангела, Максиме, тебе вітаємо,

Здоров'я міцного та щастя тобі бажаємо,

Нехай всі тривоги підуть і забудуться,

Нехай усі мрії заповітні збудуться.

Нехай буде життя, як джерельна вода,

Нехай совість буде завжди чиста,

Видео дня

Нехай буде довгим – довгим життя,

На віражах долі міцніше тримайся.

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям – исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

С днем ангела!

***

В іменини я, Максиму

Лиш найкращого бажаю,

Ти на всій землі – один,

Інших я таких не знаю.

Хай завжди тобі щастить,

Тільки краще станеться,

Рухайся, Максим, вперед,

Щоб мрія справдилася!

З днем ангела!

***

Поздравляю с днем ангел, Максим! Желаю от жизни брать максимум позитива и успеха, заниматься тем, что доставляет радость, окружать себя людьми, которые будут наполнять только положительными эмоциями!

***

З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – у житті, в матеріальних благах, досягненнях чи хобі. Бажаю від щирого серця досягти успіхів усюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе та твоїх близьких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приметах и запретах 3 февраля. В народе этот день известен под названием святых Максимов.