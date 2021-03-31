День ангела Кирилла: как поздравить с именинами
В среду, 31 марта, мужчины по имени Кирилл отмечают свой день ангела. Так, в эту дату православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского – одного из Отцов Церкви, жившего в 4 веке.
Кирилл – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "господин" или "владыка". OBOZREVATEL к празднику публикует яркие поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.Стихи, смс и проза в день ангела Кирилла
З днем ангела, Кирило, тебе вітаємо,
Від щирого серця удачі бажаємо,
Нехай буде світлою твоя доля,
Нехай щастить у всьому, завжди.
Будь здоровий, ніколи не хворій,
Оптимістом будь, про минуле не жалій,
Нехай солодким буде твоє життя,
Нехай повною чашею буде оселя завжди.
***
Прими мои поздравления, Кирилл,
Пускай везде, где бы ты не был,
Тебе сопутствует успех,
И будь всегда, счастливей всех.
***
Зі святом тебе, Кирило,
Бажаю нескінченних сил,
Щоб гори всі міг підкорити,
У мирі та злагоді жити.
Нехай фінансовий достаток
Стабільність дасть тобі, порядок.
Гідним будь великих перемог,
Нехай тебе оберігає Бог!
***
Кирилл, в именины твои пожелаю
Добра и здоровья, хорошей судьбы.
Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,
Чтобы о проблемах навеки забыть!
***
С днем ангела, Кирилл! Пусть в жизни удается все и всегда, желаю не грустить и никогда не отчаиваться, пусть будет твой путь счастливым и добрым, а душа – открытой и свободной.
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Доброго і чудового Кирила вітаю з днем ангела. Бажаю щасливого і радісного життя, гарного настрою, великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я та любові.Картинки и открытки в день ангела Кирилла
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.