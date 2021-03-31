День ангела Кирилла: как поздравить с именинами

В среду, 31 марта, мужчины по имени Кирилл отмечают свой день ангела. Так, в эту дату православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского – одного из Отцов Церкви, жившего в 4 веке.

Кирилл – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "господин" или "владыка". OBOZREVATEL к празднику публикует яркие поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.

З днем ангела, Кирило, тебе вітаємо,

Від щирого серця удачі бажаємо,

Нехай буде світлою твоя доля,

Нехай щастить у всьому, завжди.

Будь здоровий, ніколи не хворій,

Оптимістом будь, про минуле не жалій,

Нехай солодким буде твоє життя,

Нехай повною чашею буде оселя завжди.

***

Прими мои поздравления, Кирилл,

Пускай везде, где бы ты не был,

Тебе сопутствует успех,

И будь всегда, счастливей всех.

***

Зі святом тебе, Кирило,

Бажаю нескінченних сил,

Щоб гори всі міг підкорити,

У мирі та злагоді жити.

Нехай фінансовий достаток

Стабільність дасть тобі, порядок.

Гідним будь великих перемог,

Нехай тебе оберігає Бог!

***

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть в жизни удается все и всегда, желаю не грустить и никогда не отчаиваться, пусть будет твой путь счастливым и добрым, а душа – открытой и свободной.

***

Доброго і чудового Кирила вітаю з днем ангела. Бажаю щасливого і радісного життя, гарного настрою, великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я та любові.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие смартфоны на iOS и Android в 2021 году. Топ-модели гаджетов определила компания Consumer Reports, которая занимается тестированием электроники.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.