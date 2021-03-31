День ангела Кирила: як привітати з іменинами

У середу, 31 березня, чоловіки на ім'я Кирило відзначають свій день ангела. Так, цієї дати православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського – одного з Отців Церкви, який жив у 4 столітті.

Кирило – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "пан" або "владика". OBOZREVATEL до свята публікує яскраві привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.

З днем ангела, Кирило, тебе вітаємо,

Від щирого серця удачі бажаємо,

Нехай буде світлою твоя доля,

Нехай щастить у всьому, завжди.

Будь здоровий, ніколи не хворій,

Оптимістом будь, про минуле не жалій,

Нехай солодким буде твоє життя,

Нехай повною чашею буде оселя завжди.

***

Прими мои поздравления, Кирилл,

Пускай везде, где бы ты не был,

Тебе сопутствует успех,

И будь всегда, счастливей всех.

***

Зі святом тебе, Кирило,

Бажаю нескінченних сил,

Щоб гори всі міг підкорити,

У мирі та злагоді жити.

Нехай фінансовий достаток

Стабільність дасть тобі, порядок.

Гідним будь великих перемог,

Нехай тебе оберігає Бог!

***

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть в жизни удается все и всегда, желаю не грустить и никогда не отчаиваться, пусть будет твой путь счастливым и добрым, а душа – открытой и свободной.

***

Доброго і чудового Кирила вітаю з днем ангела. Бажаю щасливого і радісного життя, гарного настрою, великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я та любові.

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.