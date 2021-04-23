День ангела Григория: поздравления, картинки и открытки

В четверг, 23 апреля, мужчины по имени Григорий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.

Григорий – имя греческого происхождения, которое переводится как "бодрствую". К именинам Григория OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, видео, открытки и картинки с пожеланиями.

Гриша, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Григорію любові та щастя

У день ангела хочу побажати,

Кохання величезного, справжнього –

І ніколи не сумувати.

Не знати проблем і посміхатися,

Щоб у житті не було турбот,

І ніколи не хвилюватися –

Нехай у всьому тобі щастить.

***

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

***

Вітаю тебе з днем ангела, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові та грандіозних подій у житті!

***

Григорий, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, сил, крепкого здоровья и реализации всего задуманного! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!

***

Дорогий Григорію, від душі вітаю тебе з днем твого ангела. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінної удачі та відмінного здоров'я, веселощів і справжнього щастя.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.