День ангела Григория: поздравления, картинки и открытки
В четверг, 23 апреля, мужчины по имени Григорий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
Григорий – имя греческого происхождения, которое переводится как "бодрствую". К именинам Григория OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, видео, открытки и картинки с пожеланиями.День ангела Григория: смс, стихи и проза
Гриша, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
***
Григорію любові та щастя
У день ангела хочу побажати,
Кохання величезного, справжнього –
І ніколи не сумувати.
Не знати проблем і посміхатися,
Щоб у житті не було турбот,
І ніколи не хвилюватися –
Нехай у всьому тобі щастить.
***
Пускай не будет в жизни никаких проблем,
Пускай печалей никогда не будет слышно.
И не тревожит грусть пускай совсем,
Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!
***
Вітаю тебе з днем ангела, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові та грандіозних подій у житті!
***
Григорий, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, сил, крепкого здоровья и реализации всего задуманного! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!
***
Дорогий Григорію, від душі вітаю тебе з днем твого ангела. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінної удачі та відмінного здоров'я, веселощів і справжнього щастя.Картинки и открытки ко дню ангела Григория
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.