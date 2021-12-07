День ангела Екатерины 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

Женщины по имени Екатерина во вторник, 7 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской, которая пострадала за веру во Христа в 4 веке.

Екатерина – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "вечно чистая", "непорочная". К именинам Екатерины OBOZREVATEL публикует подборку открыток, поздравлений и пожеланий.

Нині День святої Катерини

У Катрусі нашої іменини.

Я тебе, Катрусю, вітаю,

Щастя й великого кохання бажаю!

Радісною й бадьорою лишайся,

Веселіше життю посміхайся,

Близьких та рідних не забувай,

Позитивно мисли й не сумуй!

Видео дня

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С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

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Із Днем святої Катерини!

Хай з неба вона незрима

Ваш спокій оберігає

І здоров'я додає,

Всі проблеми вирішує,

Щастя в домі збереже.

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З Днем святої Катерини

Привітаю я тебе

І бажаю море щастя

І, звичайно ж, ще добра,

І удачі, і терпіння,

І здоров'я, і везіння.

Багато апельсинів

І кошик мандаринів,

Вірити в чудо і в любов,

Бути красивою знову і знову!

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С днем ангела, Катенька! Пусть святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Всех благ, здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла!

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Вітаю зі світлим та благодатним святом святої Катерини! Нехай свята Катерина ніколи не залишає тебе, допомагає, направляє на правильний шлях і захищає від бід! Справжнього щастя, терпіння у важкі періоди, сильної віри в душі, чистих помислів та спокійного життєвого шляху!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День святой Екатерины. Напомним также, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.

По материалам: pozdravok.ru.