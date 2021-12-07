День ангела Екатерины 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
Женщины по имени Екатерина во вторник, 7 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской, которая пострадала за веру во Христа в 4 веке.
Екатерина – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "вечно чистая", "непорочная". К именинам Екатерины OBOZREVATEL публикует подборку открыток, поздравлений и пожеланий.Поздравления с днем ангела Екатерины в стихах и прозе
Нині День святої Катерини
У Катрусі нашої іменини.
Я тебе, Катрусю, вітаю,
Щастя й великого кохання бажаю!
Радісною й бадьорою лишайся,
Веселіше життю посміхайся,
Близьких та рідних не забувай,
Позитивно мисли й не сумуй!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
***
Із Днем святої Катерини!
Хай з неба вона незрима
Ваш спокій оберігає
І здоров'я додає,
Всі проблеми вирішує,
Щастя в домі збереже.
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З Днем святої Катерини
Привітаю я тебе
І бажаю море щастя
І, звичайно ж, ще добра,
І удачі, і терпіння,
І здоров'я, і везіння.
Багато апельсинів
І кошик мандаринів,
Вірити в чудо і в любов,
Бути красивою знову і знову!
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С днем ангела, Катенька! Пусть святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Всех благ, здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла!
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Вітаю зі світлим та благодатним святом святої Катерини! Нехай свята Катерина ніколи не залишає тебе, допомагає, направляє на правильний шлях і захищає від бід! Справжнього щастя, терпіння у важкі періоди, сильної віри в душі, чистих помислів та спокійного життєвого шляху!Открытки и картинки в день ангела Екатерины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День святой Екатерины. Напомним также, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.
По материалам: pozdravok.ru.