День ангела Дмитрия 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
В понедельник, 8 ноября мужчины по имени Дмитрий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их покровителя – святого великомученика Димитрия Солунского, который в четвертом веке принял мученическую смерть за веру.
Дмитрий – имя греческого происхождения, значение которого звучит как "посвященный богине Деметре". К именинам Дмитрия OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Дмитрия
Нині в Дмитра іменини,
І хочу я побажати,
Тільки світлі миті
У житті стрічати.
Нехай же Дмитро, твій заступник,
Від біди тебе береже:
Всі негоди прожене,
Від хвороб зцілить.
***
Дмитриев день – вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
***
Дмитре, з іменинами тебе вітаємо,
Жити в щасті й достатку бажаємо,
Кожен день хай на свято перетвориться,
Удача нехай не запізнюється.
Дай Бог тобі сили, міцного здоров'я,
Будь оточений увагою, любов'ю,
Повною чашею хай буде твій дім,
Затишок і радість хай оселяться в нім.
***
Дмитриев сегодня день,
Он зиме откроет двери,
Вам желаю в праздник светлый
Сильными быть в своей вере.
Святой Дмитрий пусть поможет
И терпением наградит,
И копьем своим волшебным
От напастей защитит.
С днем ангела Дмитрия!
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Щиро вітаємо всіх, кого звати Дмитро, з їхніми іменинами. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч і оберігають у важкі хвилини. Із днем Дмитра!
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В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям. С днем ангела Дмитрия!
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З днем ангела, Дмитро! Нехай принесе святий Димитрій Солунський удачу та безмежний успіх, щоб завжди зустрічалося щастя, а вдома панували затишок та мир.Картинки и открытки ко дню ангела Дмитрия
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечают в Украине в ноябре 2021 года. На этот месяц приходится ряд значимых дат.
По материалам: pozdravok.ru.