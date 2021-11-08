День ангела Дмитрия 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

В понедельник, 8 ноября мужчины по имени Дмитрий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их покровителя – святого великомученика Димитрия Солунского, который в четвертом веке принял мученическую смерть за веру.

Дмитрий – имя греческого происхождения, значение которого звучит как "посвященный богине Деметре". К именинам Дмитрия OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.

Нині в Дмитра іменини,

І хочу я побажати,

Тільки світлі миті

У житті стрічати.

Нехай же Дмитро, твій заступник,

Від біди тебе береже:

Всі негоди прожене,

Від хвороб зцілить.

***

Дмитриев день – вас поздравляю,

Видео дня

От чистого сердца здоровья желаю.

Пусть сказочным будет всегда настроенье,

Пусть рядом всегда будет с вами везенье.

Живите красиво, роскошно, чудесно,

Живите в достатке, безбедно, прелестно.

Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,

Погода всегда будет солнечна, ясна!

***

Дмитре, з іменинами тебе вітаємо,

Жити в щасті й достатку бажаємо,

Кожен день хай на свято перетвориться,

Удача нехай не запізнюється.

Дай Бог тобі сили, міцного здоров'я,

Будь оточений увагою, любов'ю,

Повною чашею хай буде твій дім,

Затишок і радість хай оселяться в нім.

***

Дмитриев сегодня день,

Он зиме откроет двери,

Вам желаю в праздник светлый

Сильными быть в своей вере.

Святой Дмитрий пусть поможет

И терпением наградит,

И копьем своим волшебным

От напастей защитит.

С днем ангела Дмитрия!

***

Щиро вітаємо всіх, кого звати Дмитро, з їхніми іменинами. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч і оберігають у важкі хвилини. Із днем Дмитра!

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В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям. С днем ангела Дмитрия!

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З днем ангела, Дмитро! Нехай принесе святий Димитрій Солунський удачу та безмежний успіх, щоб завжди зустрічалося щастя, а вдома панували затишок та мир.

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По материалам: pozdravok.ru.