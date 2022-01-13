"Чтобы у хозяина стоял!" Смешные щедровки для взрослых на Старый Новый год
По древней традиции в Украине с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. В народе этот праздник носил название Щедрый вечер, одним из главных атрибутов которого было исполнение особых стихов и песен.
OBOZREVATEL собрал самые веселые щедровки с перчинкой для взрослых.
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом —
Туда жито кустом.
Куда коза рогом —
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Открывай сундучок – доставай пятачок!
***
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
***
Вибіг козелець
Із нових сінець,
Наставив пушку:
"Давайте пампушку!"
Наставив рожок:
"Дайте пирожок!"
Наставив жміньку:
"Дайте копійку!"
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою – там жито копою,
Де віл рогом – то там жито стогом.
Де віл хвостом – то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Баночку івасів – щоб ніколи не висів,
Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,
Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,
А як не дасте – то він до пупа приросте!
***
Під липкой-липкой,
Під зеленой рокиткой
Щедрувало дві бабусеньки, —
Одна гола, друга боса.
Під липкой-липкой,
Під зелененькой рокиткой
Боса каже: "Давай худко,
Побіжу прудко!"
А гола каже:"Годі давати,
Бо ніде дівати!"
***
Щедрівочка щедрувала,
З новим роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися,
Щоб і кіт у домі нявкав
і собака в дворі гавкав,
Щоб ваш дім фінанси мав,
а в господаря стояв!
***
Щоб євро сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мрамору камін,
Та й бассейн, хоча б один.
Щоб гідромассажер з Джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
***
Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!
***
Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!
***
Василь Меланку
Поклав на лавку,
Зірвав запаску,
Всунув ковбаску.
Як мало, мало —
Давай ще й сало!
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 января, украинцы отмечают Щедрый вечер, а также праздник Маланки. Так, в ночь на 14-е наступает Старый Новый год, с празднованием которого связано множество традиций и обрядов.