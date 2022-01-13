'Чтобы у хозяина стоял!' Смешные щедровки для взрослых на Старый Новый год

По древней традиции в Украине с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. В народе этот праздник носил название Щедрый вечер, одним из главных атрибутов которого было исполнение особых стихов и песен.

OBOZREVATEL собрал самые веселые щедровки с перчинкой для взрослых.

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Видео дня

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

***

Вибіг козелець

Із нових сінець,

Наставив пушку:

"Давайте пампушку!"

Наставив рожок:

"Дайте пирожок!"

Наставив жміньку:

"Дайте копійку!"

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку івасів – щоб ніколи не висів,

Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,

Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,

А як не дасте – то він до пупа приросте!

***

Під липкой-липкой,

Під зеленой рокиткой

Щедрувало дві бабусеньки, —

Одна гола, друга боса.

Під липкой-липкой,

Під зелененькой рокиткой

Боса каже: "Давай худко,

Побіжу прудко!"

А гола каже:"Годі давати,

Бо ніде дівати!"

***

Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав

і собака в дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав,

а в господаря стояв!

***

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мрамору камін,

Та й бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

***

Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

***

Василь Меланку

Поклав на лавку,

Зірвав запаску,

Всунув ковбаску.

Як мало, мало —

Давай ще й сало!

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 января, украинцы отмечают Щедрый вечер, а также праздник Маланки. Так, в ночь на 14-е наступает Старый Новый год, с празднованием которого связано множество традиций и обрядов.