Арина – "Урви берега": традиции и запреты в день памяти Солунских мучениц

В четверг, 29 апреля, отмечается народный праздник – Арина – "Урви берега". В этот день православная церковь чтит память Агапии, Хионии и Ирины Солунских – трех сестер-мучениц, пострадавших в 4 веке.

Согласно народным приметам, на Арину (по старому стилю – 16 апреля) реки начинают входить в свои прежние русла, размывая берега и овраги. Также в это время начинают сеять капусту в рассадниках – отсюда второе название праздника "Ирина Рассадница". О главных его традициях и приметах рассказывает OBOZREVATEL.

Как сказано в житии святых, благочестивые сестры Агапия, Хиония и Ирина во время гонений при императоре Диоклетиане вместе с другими христианками скрывались в горах, но в итоге гонители схватили их и предали суду.

Святым предложили отречься от Христа, но они были непреклонны. Хионию и Агапию сразу же сожгли, а остальных арестовали и дали время, чтобы одуматься. После одного из допросов по приказу правителя Ирину отправили в публичный дом, но там к ней никто не посмел притронуться. После этого святую казнили.

Ко дню Ирины реки обычно начинали входить в свои обычные русла, размывая берега и овраги. Народное название праздника "Арина – урви берега" предупреждает об опасности обрушения берегов.

На Арину огородники по обычаю высаживали рассаду молодой капусты. Считалось, что после этого праздника наступают несколько солнечных дней, поэтому она будет хорошо расти.

По росту рассады судили и о будущем сенокосе: если растения активно пьют воду – он выпадет на сухие дни.

Ольха зацвела – пора сеять гречку.

Встретить лису – дурная примета.

Охотиться – призывать беду.

Увидеть стаю птиц – к добру.

У рожденных 29 апреля – крутой нрав. Женщина, которая отмечает именины в этот день, держит мужчину и всю семью в руках.

Гулять по берегу из-за опасности обрушения.

Ругаться супругам – это может негативно сказаться на совместном будущем.

Рвать, топтать, вредить растениям.

Ссориться, конфликтовать, обижать окружающих.

Есть хлеб женщине, которая высаживает капусту, – иначе, по примете, куры рассаду поклюют. А мужчинам сажать капусту и вовсе запрещалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля в 2021 году отмечается Чистый четверг – четверг Страстной недели. В этот день христиане вспоминают о четырех евангельских событиях, в частности, о Тайной вечереи молитве Спасителя в Гефсиманском саду. Кроме того, принято наводить порядок в доме, печь паски и красить яйца.