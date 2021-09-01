Академик Легасов: что погубило ученого, поразившего СССР правдой о Чернобыле

Валерий Легасов, академик, доктор химических наук, член правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, родился 85 лет назад – 1 сентября 1936 года.

После взрыва в Чернобыле имя академика Легасова не сходило со страниц газет как в СССР, так и за границей. Он был единственным ученым, работавшим на месте катастрофы, а в 1986 году выступил с резонансным докладом в МАГАТЭ. Однако в Советском Союзе Легасова обвинили в разглашении секретных данных и устроили травлю против него. 26 апреля 1988 года академик совершил самоубийство. OBOZREVATEL предлагает узнать о его роли в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и о том, что стало причиной его гибели.

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Валерий Легасов экстренно вылетел в Чернобыль 26 апреля 1986 года. Вместо запланированных трех недель он провел вблизи от места катастрофы четыре месяца, получив дозу радиации в 100 бэр; по несколько раз в день поднимался на вертолете над горящим реактором. Именно он предложил засыпать в него смесь бора, свинца и доломитовой глины.

Кроме того, именно Легасов убедил председателя правительственной комиссии Бориса Щербину в ближайшие 24 часа эвакуировать людей из Припяти, что в итоге было сделано в срочном порядке.

Также Легасов одним из первых открыто заговорил о Чернобыльской катастрофе. После аварии СССР грозили многомиллионные иски (радиоактивное облако устремилось в том числе и в сторону Европы), но после честного и откровенного 5-часового доклада Легасова в Вене на конференции экспертов МАГАТЭ отношение к Советскому Союзу смягчилось.

Так, этот доклад получил большой резонанс. Легасова назвали человеком года в Европе, он вошел в десятку лучших ученых мира. Но на родине его обвинили в разглашении секретных данных. Академика, в частности, дважды вычеркивали из списков на звание Героя Социалистического Труда, "провалили" на перевыборах в научный совет института.

Несмотря на это, Легасов продолжил бороться – в 1987 году он отправил в газету "Правда" статью "Мой долг рассказать вам об этом", однако вышла она лишь спустя две недели после смерти ученого в 1988 году.

Врачи диагностировали у Легасова реактивную депрессию. Осенью 1987 года он едва не умер, но тогда его удалось спасли.

"Отец постепенно перестал есть, перестал спать. Сильно похудел. Лучевая болезнь – страшная вещь. И отец прекрасно понимал, как он будет уходить, как это будет мучительно. Наверное, он не хотел быть в тягость маме. Он ее обожал. До последнего дня писал ей стихи, признавался в любви", – вспоминала дочь академика Инга Легасова.

Во вторую годовщину аварии на ЧАЭС, 25 апреля 1988 года, Легасов представил на заседании Академии наук план создания совета по борьбе с застоем в советской науке и собственного института ядерной безопасности. Его предложение было отклонено. 26 апреля 1988 года в 01:25 Легасов повесился в своей квартире.

18 сентября 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ о посмертном награждении Валерия Легасова званием Героя России за "отвагу и героизм, проявленные во время ликвидации Чернобыльской аварии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер опубликовал фоторепортаж из секретной лаборатории в Чернобыле. Она работала на ЧАЭС после аварии и занималась исследованием зоны отчуждения.