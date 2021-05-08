9 мая: праздники, приметы и именинники

София Ковнир
София Ковнир
Праздники
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9 мая: праздники, приметы и именинники

9 мая для всех православных верующих наступает День Священномученика Василия, епископа Амасийского, святителя Стефана, епископа Великопермского, праведной девы Глафиры. Кроме того, в Украине в это же время люди отмечают День матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также первое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. День поминовения усопших воинов. О том, что нельзя делать 9 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Аникий, Василий, Глафира, Нестор, Степан, Феофил, Юст.

Что нельзя делать 9 мая

  • Заниматься тяжелой физической работой;

  • делать в доме уборку;

  • ругаться и сквернословить;

  • грустить и допускать плохие мысли.

День Священномученика Василия
Народные приметы на 9 мая

  • На Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель.

  • Если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче.

  • Кукует кукушка – к хорошей погоде.

На Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель

Ранее OBOZREVATEL в преддверии Дня матери опубликовал для своих читателей подборку трогательных стихов о маме на русском и украинском языках.

Также мы публиковали подборку трогательных песен ко Дню матери на украинском языке в исполнении звезд прошлого и настоящего.

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