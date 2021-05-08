9 мая: праздники, приметы и именинники
9 мая для всех православных верующих наступает День Священномученика Василия, епископа Амасийского, святителя Стефана, епископа Великопермского, праведной девы Глафиры. Кроме того, в Украине в это же время люди отмечают День матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также первое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. День поминовения усопших воинов. О том, что нельзя делать 9 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники: Аникий, Василий, Глафира, Нестор, Степан, Феофил, Юст.Что нельзя делать 9 мая
Заниматься тяжелой физической работой;
делать в доме уборку;
ругаться и сквернословить;
грустить и допускать плохие мысли.
На Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель.
Если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче.
Кукует кукушка – к хорошей погоде.
Ранее OBOZREVATEL в преддверии Дня матери опубликовал для своих читателей подборку трогательных стихов о маме на русском и украинском языках.
Также мы публиковали подборку трогательных песен ко Дню матери на украинском языке в исполнении звезд прошлого и настоящего.