9 июня: праздники, приметы и именинники

На 9 июня по народному календарю выпадает праздник Федорин день. В мире отмечается Международный день друзей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 9 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Иван, Иона, Киприан, Нил, Федор.

В православной церкви в этот день почитают мученицу Феодору Александрийскую. Народный праздник получил название Федорин. Также его называют Домовница.

В этот день запрещалось мести в доме пол и выяснять отношения с членами семьи, поскольку Федора могла рассорить даже близких друзей на долгое время.

Видео дня

Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку или в углу горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.

Международный день друзей отмечается 9 июня и проходит на неофициальном уровне. Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы. В этот день принято устраивать встречи с друзьями, благодарить их за дружбу и поддержку.

Если за окном солнечно, а дятел громко стучит по дереву – скоро будет дождь.

Духота во время восхода солнца – к ненастью.

Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.

Ночная роса долго не высыхает – к грозе.

Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.

Нельзя делать генеральную уборку в доме, а также выполнять работы во дворе.

Стоит в этот день отказаться от стрижки и шитья.

Запрещается выяснять отношения с окружающими, сквернословить и распускать слухи.

Вечером 9 июня нельзя выносить мусор из дома.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.