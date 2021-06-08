9 июня: праздники, приметы и именинники
На 9 июня по народному календарю выпадает праздник Федорин день. В мире отмечается Международный день друзей.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 9 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины отмечают: Иван, Иона, Киприан, Нил, Федор.Федорин день
В православной церкви в этот день почитают мученицу Феодору Александрийскую. Народный праздник получил название Федорин. Также его называют Домовница.
В этот день запрещалось мести в доме пол и выяснять отношения с членами семьи, поскольку Федора могла рассорить даже близких друзей на долгое время.
Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку или в углу горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.Международный день друзей
Международный день друзей отмечается 9 июня и проходит на неофициальном уровне. Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы. В этот день принято устраивать встречи с друзьями, благодарить их за дружбу и поддержку.
Если за окном солнечно, а дятел громко стучит по дереву – скоро будет дождь.
Духота во время восхода солнца – к ненастью.
Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.
Ночная роса долго не высыхает – к грозе.
Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.
Нельзя делать генеральную уборку в доме, а также выполнять работы во дворе.
Стоит в этот день отказаться от стрижки и шитья.
Запрещается выяснять отношения с окружающими, сквернословить и распускать слухи.
Вечером 9 июня нельзя выносить мусор из дома.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.