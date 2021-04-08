9 апреля: праздники и приметы на Матрену Настовицу

9 апреля отмечается народный праздник под названием Матрена Настовица или Полурепица. Именинники в этот день: Иван, Александр, Павел.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Народный праздник назван в честь святой Матроны Солунской. Существуют и другие названия этого дня в народе: Матрона, День Матрены-полурепницы, Полутрепица, Пигалица и другие.

Любопытно, что прозвище Настовица связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Также настовицами называли чибисов, которые к 9 апреля возвращались домой из теплых краев. Все женщины в этот день просили благословения на труд у святой Матрены. Святая издавна считается покровительницей хозяек.

Кроме того, у Матрены просили также урожая репы. Название праздника Полурепица связано с делением всех запасов овощей на две части. Так, 9 апреля следовало отложить лучшие репки на семена, а из оставшихся готовить еду.

Утренний иней с туманом в этот день сулит урожайный год.

Чибис вечером 9 апреля раскричался – на следующий день будет ясная погода.

Если стайка чибисов летает низко, то в ближайшие дни будет сухо. Если же птицы при этом кричат, то лето будет засушливым.

Чайки летают низко над домами – скоро растает лед.

На Матрену Настовицу нельзя ссориться, поскольку помириться будет крайне сложно.

Также запрещено в этот день отказываться от работы по дому и лениться.

Под запретом 9 апреля ревность и пустая болтовня.

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