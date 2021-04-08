9 квітня: свята і прикмети на Мотрону Настовицю

9 квітня відзначається народне свято під назвою Мотрона Настовиця або Напівріпиця. Іменинники в цей день: Іван, Олександр, Павло.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 8 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Народне свято назване на честь святої Матрони Солунської. Існують й інші назви цього дня в народі: Матрона, День Мотрони-напівріпиці, Напівтрепиця, Плюгавка та інші.

Цікаво, що прізвисько Настовиця пов'язано з тим, що навесні після великих відлиг поверхня снігу покривається твердим настом. Також настовицями називали чибісів, які до 9 квітня поверталися додому з теплих країв. Усі жінки в цей день просили благословення на працю у святої Мотрони. Святу здавна вважають покровителькою господинь.

Крім того, у Мотрони просили також врожаю ріпи. Назва свята Напівріпиця пов'язана з розподілом усіх запасів овочів на дві частини. Так, 9 квітня необхідно було відкласти кращі ріпки на насіння, а з решти готувати їжу.

Ранковий іній із туманом у цей день обіцяє врожайний рік.

Чибіс увечері 9 квітня розкричався – на наступний день буде ясна погода.

Якщо зграйка чайок літає низько, то найближчими днями буде сухо. Якщо ж птиці при цьому кричать, то літо буде посушливим.

Чайки літають низько над будинками – скоро розтане лід.

На Мотрону Настовицю не можна сваритися, оскільки помиритися буде вкрай складно.

Також заборонено в цей день відмовлятися від роботи по дому і лінуватися.

Під забороною 9 квітня ревнощі й пусті балачки.

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