8 марта: что нельзя делать, праздники и приметы

8 марта православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, в народе этот день известен как Поликарпов день. Также с этого понедельника начинается неделя Масленицы. В Украине и мире 8 марта отмечают Международный женский день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 8 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют Александр, Демьян, Иван, Ян.

Святой Поликарп родился около 70 года на территории Малой Азии. После того как на трон взошел император Марк Аврелий, началось жестокое гонение на христиан. Поликарпа схватили. На суде он безбоязненно признал своим богом Иисуса Христа. За это Поликарп Смирнский был приговорен к сожжению на костре. Останки мученика горожане с почестями предали земле.

Поликарпов день

В этот день заканчивался сезон свадеб, поэтому те девушки, которые не успели выйти замуж, начинали "тосковать" и прятать приданное в сундуки до лучших времен.

Также 8 марта в старину проводили обряды на привлечение женихов. Спозаранку девушки заводили опару на пироги, которую ставили в теплую печь, и как только опара начинала подниматься, брали наперсток, который использовали при шитье приданного, трижды черпали им "кислое тесто", приговаривая слова заговора на любовь определенного парня.

Из кислого теста девушки пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими незамужними девушками.

Начало масленичной недели в 2021 году выпало на понедельник, 8 марта. Продлится она до 14 марта включительно. После этого начнется Великий пост.

У этого праздника есть языческие корни. В первую очередь, он связан с богом солнца Ярилой. С распространением христианства эти дни вошли в церковный календарь и наполнились новыми смыслами. Но до сих пор в праздновании Масленицы сохранилось множество языческих обрядов. К примеру, сожжение чучела на костре.

Праздник отмечается практически во всех странах ежегодно 8 марта. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию: зарплаты наравне с мужчинами, право голосовать на выборах и так далее.

Феминистки регулярно проводят в этот день митинги, посвященные гендерному равноправию, домашнему насилию, занижению заработной платы, а также прочим случаям половой дискриминации.

Туманный день – к дождливому лету.

Если сорока под крышу прячется, то скоро начнется метель.

Если грачи вьют гнезда с южной стороны – лето будет холодным и сырым.

В этот день нельзя есть мясо.

Также категорически запрещено 8 марта убивать пауков.

Женщинам нельзя в Поликарпов день находится в сугубо женском коллективе, иначе еще целый год не получится выйти замуж.

Мужчинам запрещается в этот день грубить женщине и вести себя неподобающе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.