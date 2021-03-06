8 Марта: история праздника и почему он вызывает споры в Украине

В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. В последние годы этот праздник часто становился поводом для споров в Украине.

Так, одна часть общества выступает в поддержку установившейся традиции с цветами и подарками, а другая считает 8 Марта в первую очередь днем борьбы с гендерным неравенством и ежегодно в эту дату проводит феминистские марши и демонстрации. OBOZREVATEL рассказывает о первоначальном смысле Международного женского дня и о том, как его отмечают в нашей и других странах мира.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы текстильных фабрик вышли на протесты против неравноправия с требованием равной оплаты для женщин и мужчин и сокращения рабочего дня с 16 до 10 часов. Благодаря этим маршам в вуз впервые приняли девушку, а в мире стали появляться женские профсоюзы.

В феврале 1908 года протесты возобновились: на улицы Нью-Йорка вышли более 15 тысяч бастующих женщин.

В 1910 году Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии во время встречи в Копенгагене, которую организовал Социалистический Интернационал, предложила отмечать Международный женский день, чтобы женщины всего мира могли выходить на митинги и демонстрации для борьбы за свои права.

Однако точной даты праздника озвучено не было. Впервые его официально отметили 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании, Голландии и Швейцарии. В 1912 году Международный женский день отмечался уже 12 мая, и только с 1914 года праздник закрепился за 8 марта. В 1975 году ООН провозгласила его Днем борьбы за права женщин.

С 1966 года, согласно указу президиума Верховного Совета СССР, 8 Марта официально стал выходным днем. В настоящее время он является государственным праздником в Украине, России, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Молдове и других постсоветских и социалистических странах.

В 2017 году Украинский институт национальной памяти под руководством Владимира Вятровича выступил с инициативой отменить выходной день в честь Международного женского дня, мотивируя это тем, что последний давно утратил свой первоначальный смысл и превратился в день поздравления женщин.

Но соответствующий законопроект, внесенный на голосование Верховной Рады, не набрал нужного количества голосов.

В феврале 2021 года социологическая группа "Рейтинг" провела всеукраинский социологический опрос "Гендерные роли и стереотипы", по результатам которого выяснилось, что отмечать 8 Марта планируют 68% украинцев, передает "Укринформ".

"29% сказали, что не будут его праздновать. Интересная динамика за последние 9 лет: у нас уменьшается количество тех, кто празднует этот день", – прокомментировал заместитель директора группы Любомир Мысив во время презентации результатов.

В ряде других стран бывшего СССР закрепилась традиция 8 Марта поздравлять всех женщин, одаривая их цветами и подарками. Праздник принято отмечать в кругу семьи: мужчины говорят тосты и комплименты, признаются в любви и даже делают предложение руки и сердца любимым.

Такой стиль празднования Международного женского дня многие современные украинки считают неуместным, отмечая, что он в первую очередь посвящен борьбе за права женщин, а уделять внимание близким нужно не раз в году, а каждый день.

С 2008 года в Украине, как и во многих других странах мира, 8 Марта проходят марши феминисток, цель которых – привлечь внимание к проблемам неравноправия полов, сексизма и эмансипации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие блюда традиционно готовили на 8 Марта в СССР и чем их можно заменить в настоящее время. Так, "королем" советского стола был оливье из вареных овощей и колбасы, заправленный майонезом "Провансаль".