8 июня: праздник, приметы на Карпа Карполова и именинники

8 июня отмечается народный праздник Карп Карполов. Именинники в этот день: Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Карпа. Известно, что он был последователем святого Павла и жил в 1 веке. О его смерти нет достоверных сведений, однако есть две версии: он принял мученическую смерть во время гонений христиан при римском императоре Нероне или мирно скончался в Берии.

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Рыболовы считали, что 8 июня как никогда хорошо ловится тезка святого покровителя дня – рыба карп, поэтому непременно ходили компаниями на рыбалку. Раньше верили, что если в этот день выловить карпа, то поймавший будет счастлив и здоров весь год. Поэтому день и был назван "Карполовным".

Также наши предки считали, что святой Карп приносит удачу, поэтому люди выходили на берег реки или озера и произносили апостолу молитву, прося о помощи.

Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым;

Много комаров – последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков;

Лягушки громко квакают – к дождям в ближайшее время;

Комары роем летают – к хорошей погоде;

Если утки постоянно плещутся и окунаются, а рыба находится близко к поверхности воды – это предвещает дождь.

Нельзя в этот день заниматься пересадкой комнатных цветов, а также корневым размножением растений.

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