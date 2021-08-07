8 августа: праздник, приметы на Ермолаев день и именинники
8 августа по народному календарю выпал праздник Ермолаев день. Именины отмечают: Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.Ермолаев день
Православная церковь чтит 8 августа память раннехристианский священномученик Ермолая Никомидийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.
В народном календаре дата получила название Ермолаев день. Наши предки в этот день старались собрать как можно больше урожая – зерновых культур и картофеля. Также часто собирали и яблоки, но есть в сыром виде их было нельзя до самого яблочного Спаса.
Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю, если лягушек не видно – будет засуха.
Желтеют листья на липе – к ранней и холодной зиме.
Багряный закат – к влажной осени, кукушку слышно поутру – к теплой и поздней.
Женщинам нельзя шить и вязать: взять иголку на Ермолая – к несчастью.
Нельзя сквернословить – можно обречь себя на злые помыслы.
Не рекомендуется начинать новые дела и спорить.
Запрещено выяснять отношения и ругаться – не стоит гневить святых.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.