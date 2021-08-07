8 августа: праздник, приметы на Ермолаев день и именинники

8 августа по народному календарю выпал праздник Ермолаев день. Именины отмечают: Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь чтит 8 августа память раннехристианский священномученик Ермолая Никомидийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.

В народном календаре дата получила название Ермолаев день. Наши предки в этот день старались собрать как можно больше урожая – зерновых культур и картофеля. Также часто собирали и яблоки, но есть в сыром виде их было нельзя до самого яблочного Спаса.

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Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю, если лягушек не видно – будет засуха.

Желтеют листья на липе – к ранней и холодной зиме.

Багряный закат – к влажной осени, кукушку слышно поутру – к теплой и поздней.

Женщинам нельзя шить и вязать: взять иголку на Ермолая – к несчастью.

Нельзя сквернословить – можно обречь себя на злые помыслы.

Не рекомендуется начинать новые дела и спорить.

Запрещено выяснять отношения и ругаться – не стоит гневить святых.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.