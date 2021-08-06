7 августа: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

7 августа православные верующие празднуют Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе праздник получил название Анна Летняя.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 7 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

7 августа именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и его жены Марии. Святой праведный Иоаким (ее муж) был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

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Святая Анна в народе стала символом семейной жизни и покровительницей всех женщин. Люди молятся ей о помощи в зачатии и исцелении бесплодия.

В народном календаре дата получила название Анна Холодница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой, крестьяне отмечали, что с этого периода дни становились холоднее.

Огородники на Анну шли выкапывать раннюю картошку. Также отправлялись в лес за грибами, а вечером готовили грибную юшку и другие овощные блюда.

Кроме того, многие стараются в этот день заключить брак, поскольку верили, что пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

Светлая и теплая погода выпала в этот день – зима будет без снега.

Утро выдалось холодным 7 августа – зима наступит рано и будет морозной.

Муравейники стали больше – зима будет холодной.

В этот день запрещено ругаться, конфликтовать и жадничать.

Не стоит выходить на улицу в ночное время, чтобы не стать жертвой нечисти.

Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности.

Запрещено 7 августа менять постельное белье на чистое. Наши предки верили, что иначе начнут регулярно мучить кошмары.

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