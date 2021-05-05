6 мая: праздники, приметы и именинники

6 мая для всех православных верующих наступает День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник получил название – Юрьев день.

Георгий Победоносец является покровителем воинов, а также землевладельцев. С особым уважением к празднику относились люди, у которых есть домашний скот. В этот день существуют определенные запреты. О том, что нельзя делать 6 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.

Нельзя заниматься шитьем или вышивать.

Считалось, что 6 мая не стоит брать в руки ножницы и подстригать волосы. Люди специально за день до этого прятали инструмент, дабы он не попадался на глаза.

Если все-таки подстричь волосы в этот день, то они станут слабыми и будут сильно выпадать.

На улице тепло – лето скоро наступит

Если в Юрьев день дождь пройдет, то вырастет много травы

Если люди замечали, как комары стаями летают, то могли ожидать потепления в ближайшее время

Богатый урожай мог предвещать южный ветер

Роса утром – к богатому урожаю проса, град идет – к гречихе

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, День матери в Украине отмечается на государственном уровне каждое второе воскресенье мая. В 2021 году он приходится на 9 мая, совпадая с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.