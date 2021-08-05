6 августа: праздник, приметы и именинники
В пятницу, 6 августа, христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня. В народе на этот день выпал день Бориса и Глеба.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 6 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины отмечают 6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман.Преображение Господне
В соборе Святого Петра в Риме праздник Преображения начали отмечать в 12 веке. В целом же традиция празднования распространялась в Восточной церкви еще с 4 века.
Современная традиция празднования этого дня у католиков связана с освящением фруктов и зерна.
Священники католических храмов в этот день служат мессу в белых одеждах, как и в другие праздники, посвященные Иисусу Христу и Богородице.Борис и Глеб
В этот день православная церковь чтит память святых князей-страстотерпцов Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира.
Церковь причислила братьев к лику святых за то, что они смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев.
В народе для 6 августа есть свои традиции. Люди молятся Борису и Глебу о помощи в сборе урожая, собирают сезонные ягоды для сушки, варенья, компотов и пирогов.Народные приметы на 6 августа
Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.
Дождь с утра и мухи жужжат – к погожему и ясному дню.
Ветер с юга дует – будет ненастье.
Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.
С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
Лучше не работать на земле (в поле, на огороде). Если ослушаться этого совета, можно спровоцировать пожар от удара молнии.
В этот день запрещено много разговаривать.
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