5 сентября: что нельзя делать, приметы и именинники

5 сентября церковь отмечает День памяти святого Луппа Солунского. В народе православный праздник получил название Луп Брусничник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 5 сентября празднуют: Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.

В это воскресенье, 5 сентября, православные чтят память мученика Луппа. Он жил в конце 3 – начале 4 веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского.

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Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и забрал его кольцо.

Этими предметами святой Лупп потом творил в Солуни многие чудеса.

В народе день святого Луппа получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все, кто не был задействован в поле, шли собирать ягоды.

Хозяйки варили с них варенье и компоты, начиняли пироги и многое другое. Лекари также уважали эту ягоду: с нее делалось много настоек от туберкулеза и простуды.

Листья также не выбрасывали – с них варили чай от болезней кишечника и печени.

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гром – к теплой осени и холодной зиме.

Мороз утром – к ранней зиме.

Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме.

Брусника созрела – пора собирать овес.

В этот день не рекомендуется сплетничать, начинать что-то новое или строить планы, лениться.

Также нельзя увольняться с работы и подметать полы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.