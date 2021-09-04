5 сентября: что нельзя делать, приметы и именинники
5 сентября церковь отмечает День памяти святого Луппа Солунского. В народе православный праздник получил название Луп Брусничник.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 5 сентября празднуют: Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.День памяти святого Луппа Солунского
В это воскресенье, 5 сентября, православные чтят память мученика Луппа. Он жил в конце 3 – начале 4 веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского.
Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и забрал его кольцо.
Этими предметами святой Лупп потом творил в Солуни многие чудеса.Луп Брусничник
В народе день святого Луппа получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все, кто не был задействован в поле, шли собирать ягоды.
Хозяйки варили с них варенье и компоты, начиняли пироги и многое другое. Лекари также уважали эту ягоду: с нее делалось много настоек от туберкулеза и простуды.
Листья также не выбрасывали – с них варили чай от болезней кишечника и печени.Народные приметы на 5 сентября
Журавли на юг улетели – к ранней зиме.
Гром – к теплой осени и холодной зиме.
Мороз утром – к ранней зиме.
Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме.
Брусника созрела – пора собирать овес.
В этот день не рекомендуется сплетничать, начинать что-то новое или строить планы, лениться.
Также нельзя увольняться с работы и подметать полы.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.