5 июня: праздники, приметы и именинники

5 июня отмечается народный праздник Левон Огуречник. Другое его название – Левон Конопляник. Во всем мире празднуют Всемирный день окружающей среды.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 5 июня отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Федор, Яков.

В этот день церковь почитает память Святого Леонтия. Он жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. При жизни он боролся за христианскую веру, однако встретил сопротивление со стороны язычников.

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Традиция сажать огурцы на 5 июня зародилась много веков назад. В старину люди были очень суеверны и при посадке обращали внимание на приметы. Благодаря обычаю сажать огурцы в день Леонтия, название церковного праздника переформировалось в Левона Огуречника.

А вот Левоном Конопляником день называли, поскольку в некоторых регионах 5 июня сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а при посеве – по полю разбрасывали скорлупу. Считалось, что благодаря этому обряду конопля приобретет белоснежный цвет, как у яичной скорлупы.

Раньше люди сами добывали из конопли полезное растительное масло и использовали это растение в медицинских целях.

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, ежегодно отмечается 5 июня. Праздник является способом привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Много мошек в этот день – к хорошей погоде.

Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.

Духота началась уже ранним утром – к ненастью.

Трава утром сильно пахнет – к затяжному дождю.

Боярышник обильно цветет – к холодной зиме с затяжными морозами.

Запрещается в этот день смотреть на чужую работу, иначе потом своя не заладится.

Не рекомендуется ремонтировать что-либо в этот день.

Также не стоит 5 июня собирать травы в одиночку, только вдвоем.

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