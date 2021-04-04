5 апреля: праздники, приметы на Никонов день и именинники
5 апреля – Пасхальный понедельник у западных христиан, в народе отмечают праздник Никонов день. Именинники 5 апреля: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Сергей.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.
Пасхальный понедельник у западных христиан
Этот праздник отмечают в память о первом дне после воскресения Иисуса Христа.
Важными символами Пасхального понедельника, как и символами самой Пасхи, являются крест, на котором Христос принял и смерть, и воскрешение. Также в этот день принято есть яйца, символизирующие рождение новой жизни, пробуждение природы и возвращение ее плодородия весной.
Никонов день
В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.
В народе проводили тщательную уборку: вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Специальным обрядом пытались прогнать из дома нечисть. Так, люди брали настой мяты и промывали им столы, полы и полочки и лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно также, если побелить печь.
Также мяту следует добавлять в рацион 5 апреля. Обычно на стол ставят угощения из мяты – коврижки, пряники, квас и медовуху.
Народные приметы 5 апреля
Если во время готовки еды из глиняного горшка отвар кипит через край – будет облачная погода.
Если стая ворон летает с места на место и не может найти ночлег – это к снежной буре.
Если несколько белок ютятся в одном дупле – к морозам.
А вот если белка вылезла из гнезда, то вскоре настанет теплая погода.
5 апреля слышится первый весенний гром, а снег еще не сошел – значит, впереди ждет холодное лето.
Кошка начала чихать – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь.
Что нельзя делать 5 апреля
Этот день запрещается проводить в грязном доме.
Нельзя шить, вязать, прясть и ткать, чтобы не привязать или не пришить к себе беду.
Кроме того, не следует злоупотреблять алкоголем.
Также категорически нельзя мусорить в доме и на улице, чтобы не навлечь на себя беду и несчастья.
OBOZREVATEL раннее публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.