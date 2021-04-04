5 апреля: праздники, приметы на Никонов день и именинники

5 апреля – Пасхальный понедельник у западных христиан, в народе отмечают праздник Никонов день. Именинники 5 апреля: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Сергей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пасхальный понедельник у западных христиан

Этот праздник отмечают в память о первом дне после воскресения Иисуса Христа.

Важными символами Пасхального понедельника, как и символами самой Пасхи, являются крест, на котором Христос принял и смерть, и воскрешение. Также в этот день принято есть яйца, символизирующие рождение новой жизни, пробуждение природы и возвращение ее плодородия весной.

Пасхальный понедельник у католиков в этом году припал на 5 апреля Pixabay

Никонов день

В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.

В народе проводили тщательную уборку: вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Специальным обрядом пытались прогнать из дома нечисть. Так, люди брали настой мяты и промывали им столы, полы и полочки и лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно также, если побелить печь.

Также мяту следует добавлять в рацион 5 апреля. Обычно на стол ставят угощения из мяты – коврижки, пряники, квас и медовуху.

Мята в этот день обладает целебными и очищающими свойствами

Народные приметы 5 апреля

Если во время готовки еды из глиняного горшка отвар кипит через край – будет облачная погода.

Если стая ворон летает с места на место и не может найти ночлег – это к снежной буре.

Если несколько белок ютятся в одном дупле – к морозам.

А вот если белка вылезла из гнезда, то вскоре настанет теплая погода.

5 апреля слышится первый весенний гром, а снег еще не сошел – значит, впереди ждет холодное лето.

Кошка начала чихать – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь.

Что нельзя делать 5 апреля

Народный праздник 5 апреля посвящен генеральной уборке в доме

Этот день запрещается проводить в грязном доме.

Нельзя шить, вязать, прясть и ткать, чтобы не привязать или не пришить к себе беду.

Кроме того, не следует злоупотреблять алкоголем.

Также категорически нельзя мусорить в доме и на улице, чтобы не навлечь на себя беду и несчастья.

OBOZREVATEL раннее публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.