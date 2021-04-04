5 квітня: свята, прикмети на день Никона й іменинники

5 квітня – Великодній понеділок у західних християн, в народі відзначають свято день Никона. Іменинники 5 квітня: Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Сергій.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 5 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Великодній понеділок у західних християн

Це свято відзначають на згадку про перший день після воскресіння Ісуса Христа.

Важливими символами Великоднього понеділка, як і символами самого Великодня, є хрест, на якому Христос прийняв і смерть, і воскресіння. Також в цей день заведено їсти яйця, що символізують народження нового життя, пробудження природи й повернення її родючості навесні.

Великодній понеділок у католиків в цьому році припав на 5 квітня Pixabay

День Никона

У церковному календарі це день вшанування пам'яті преподобного Никона Печерського, ігумена Києво-Печерської лаври.

У народі проводили ретельне прибирання: витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Спеціальним обрядом намагалися прогнати з дому нечисть. Так, люди брали настій м'яти й промивали ним столи, підлогу й полички, а також лавки. Вважалося, що вигнати нечисту силу можна, якщо побілити піч.

Також м'яту слід додавати в раціон 5 квітня. Зазвичай на стіл ставлять різні частування з м'яти – пряники, печиво, квас і медовуху.

М'ята в цей день має цілющі і очисні властивості

Народні прикмети 5 квітня

Якщо під час готування їжі з глиняного горщика відвар кипить через край – буде хмарна погода.

Якщо зграя ворон літає з місця на місце і не може знайти нічліг – це до сніжної бурі.

Якщо кілька білок туляться в одному дуплі – до морозів.

А ось якщо білка вилізла з гнізда, то незабаром настане тепла погода.

5 квітня чується перший весняний грім, а сніг ще не зійшов – значить, попереду чекає холодне літо.

Кішка почала чхати – швидше за все, найближчим часом піде дощ.

Що не можна робити 5 квітня

Народне свято 5 квітня присвячене генеральному прибиранню в будинку

Цей день забороняється проводити в брудному будинку.

Не можна шити, в'язати, прясти й ткати, щоб не прив'язати або не пришити до себе біду.

Крім того, не слід зловживати алкоголем.

Також категорично не можна смітити в будинку і на вулиці, щоб не накликати на себе біду і нещастя.

OBOZREVATEL раннє публікував календар церковних свят на квітень 2021.