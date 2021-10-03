4 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В понедельник, 4 октября, в Украине отмечается народный праздник День Кондрата. Именины празднуют Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат и Назар.

П о погоде в ближайшем времени. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте далее в OBOZREVATEL.

4 октября православные верующие отмечают память апостола от семидесяти епископа Кодрата. В первом веке он проповедовал слово Божье в Афинах и многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили его и заключили в тюрьму, где святой погиб от голода.

Наши предки считали, что на Кондрата обязательно нужно усердно трудиться – это сулило богатство. В этот день молотили зерно, а вечером работников угощали щедрым ужином.

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Согласно народным суевериям, на Кондрата нельзя отряхивать воду с вымытых рук, возвращать пустую посуду, дарить подарки и садиться за стол 13 людям одновременно.

Какая погода на Кондрата – такая простоит еще четыре недели.

Домашняя птица начала линять – скоро зима.

В норах у кротов много соломы – зима будет холодная.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь религиозных праздников на октябрь 2021 года. Во второй месяц осени православные верующие Украины отмечают несколько важных церковных дат.