4 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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4 октября - праздник

В понедельник, 4 октября, в Украине отмечается народный праздник День Кондрата. Именины празднуют Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат и Назар.

П о погоде в ближайшем времени. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте далее в OBOZREVATEL.

День Кондрата

4 октября православные верующие отмечают память апостола от семидесяти епископа Кодрата. В первом веке он проповедовал слово Божье в Афинах и многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили его и заключили в тюрьму, где святой погиб от голода.

Наши предки считали, что на Кондрата обязательно нужно усердно трудиться – это сулило богатство. В этот день молотили зерно, а вечером работников угощали щедрым ужином.

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Святой Кодрат Афинский
Что нельзя делать 4 октября

Согласно народным суевериям, на Кондрата нельзя отряхивать воду с вымытых рук, возвращать пустую посуду, дарить подарки и садиться за стол 13 людям одновременно.

В норах у кротов много соломы – зима будет холодная
Приметы 4 октября

  • Какая погода на Кондрата – такая простоит еще четыре недели.

  • Домашняя птица начала линять – скоро зима.

  • В норах у кротов много соломы – зима будет холодная.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь религиозных праздников на октябрь 2021 года. Во второй месяц осени православные верующие Украины отмечают несколько важных церковных дат.

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