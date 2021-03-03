4 марта: что нельзя делать, приметы и именинники

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4 марта: что нельзя делать, приметы и именинники

4 марта православная церковь почитает память Святого апостола Архипа, в народе – День Архипа и Филимона.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 4 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Богдан, Дмитрий, Евгений, Максим, Никита, Тимофей, Федор.

День памяти святого апостола Архипа

Святой апостол из числа семидесяти Архип был учеником и помощником святого апостола Павла. В послании к Филимону апостол называет святого Архипа своим сподвижником.

Во время правления императора Нерона (54-68 гг.) начались гонения на христиан. Апостол Архип стал жертвой преследований и был предан суду за проповеди Евангелия. По пути апостолу Архипу нанесли много ножевых ран, от которых он сразу умер.

4 марта церковь отмечает День памяти святого апостола Архипа
День Архипа и Федота

Этот день женщины по обычаю проводили на кухне. Считалось, что чем больше приготовить блюд, тем богаче будет дом. Также у наших предков существовал обычай в этот день подавать милостыню нищим, звать к себе в гости и кормить неимущих с собственного стола.

Люди пытались сделать как можно больше добрых дел на Архипа.

Также известно, что святого Филимона в народе называли Филя Вешний, поскольку в этот период весна уже вступала в свои права.

По традициям, этот день нужно провести на кухне за готовкой
Народные приметы 4 марта

  • Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.

  • Увидел чайку – лед тронется.

  • Если в этот день встретить белого зайца, значит, снега стоит еще ждать.

  • Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.

  • Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.

  • Снежные заносы в этот день – позже весна придет.

  • Ранняя весна – не жди добра.

Что нельзя делать 4 марта

  • Категорически запрещено в этот день быть грязным.

  • Также стоит от злых умыслов очистить свой разум и удерживаться от брани.

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

  • Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.

  • Нельзя 4 марта кичиться своими свершениями.

  • Запрещено в этот день поднимать упавшую иголку голыми руками. По примете, иначе кто-то ранит вас своими словами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

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