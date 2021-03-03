4 марта: что нельзя делать, приметы и именинники

4 марта православная церковь почитает память Святого апостола Архипа, в народе – День Архипа и Филимона.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 4 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Богдан, Дмитрий, Евгений, Максим, Никита, Тимофей, Федор.

Святой апостол из числа семидесяти Архип был учеником и помощником святого апостола Павла. В послании к Филимону апостол называет святого Архипа своим сподвижником.

Во время правления императора Нерона (54-68 гг.) начались гонения на христиан. Апостол Архип стал жертвой преследований и был предан суду за проповеди Евангелия. По пути апостолу Архипу нанесли много ножевых ран, от которых он сразу умер.

Этот день женщины по обычаю проводили на кухне. Считалось, что чем больше приготовить блюд, тем богаче будет дом. Также у наших предков существовал обычай в этот день подавать милостыню нищим, звать к себе в гости и кормить неимущих с собственного стола.

Люди пытались сделать как можно больше добрых дел на Архипа.

Также известно, что святого Филимона в народе называли Филя Вешний, поскольку в этот период весна уже вступала в свои права.

Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.

Увидел чайку – лед тронется.

Если в этот день встретить белого зайца, значит, снега стоит еще ждать.

Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.

Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.

Снежные заносы в этот день – позже весна придет.

Ранняя весна – не жди добра.

Категорически запрещено в этот день быть грязным.

Также стоит от злых умыслов очистить свой разум и удерживаться от брани.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.

Нельзя 4 марта кичиться своими свершениями.

Запрещено в этот день поднимать упавшую иголку голыми руками. По примете, иначе кто-то ранит вас своими словами.

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