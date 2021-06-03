4 июня: праздник, приметы на Василиска и именинники

4 июня по народному календарю отмечается праздник Василиск. Именинники в этот день: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

4 июня христиане поминают мученика Василиска, племянника Феодора Тирона. Василиск в 308 году пострадал за веру в Христа, поскольку отказался приносить жертву языческим богам.

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По традиции, в этот день члены семьи встречаются с дальними родственниками и развлекают друг друга разговорами и анекдотами.

Под строгим запретом 4 июня все работы в огороде и с домашними растениями. Люди верили, что, если работать в этот день, на земле вырастет только бурьян и васильки. А вот убирать и ремонтировать жилище можно и нужно.

Также существует древняя легенда, связанная с этим днем. По ней, 4 июня рождался царь Василиск. У него было тело жабы, голова петуха и змеиный хвост. На Василиска нельзя было смотреть, поскольку от его взгляда гибло все живое. Чтобы не дать ему родиться в этом мире, люди забирали все яйца из курятника и варили их.

Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать хороший урожай огурцов.

Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

Птицы весело поют – к хорошей погоде.

Ночью запел соловей – к ясной погоде.

Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

В этот день запрещается работать на земле.

Не стоит оставлять яйца в курятнике, иначе из них может вылупиться змея.

Также рекомендуется отказаться 4 июня от жирной пищи и фастфуда.

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