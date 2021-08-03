4 августа: праздник, приметы на Марию Ягодницу и именинники

4 августа по народному календарю празднуется День памяти Марии Магдалины, который также называют Мария Ягодница.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 4 августа: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.

Мария Магдалина была при жизни христианской святой и последовательницей Иисуса Христа. Она присутствовала при Распятии Сына Божьего и была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя.

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Хотя во многих источниках Мария Магдалина представлена как кающаяся блудница, в Библии не сказано об этом. Однако говорится, что Мария была одержима семью демонами и исцелена Иисусом Христом.

К святой Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти; девушки просили даровать им неземную красоту.

4 августа на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой и абрикосами. Хозяйки занимались заготовкой этих ягод на зиму. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.

С этим днем связан ряд традиций: женщины посвящают время уборке в доме и выкапыванию цветочных луковиц для посадки в следующем году, а девушки собирали утром росу и умывались ей для придания щекам румянца и красоты лицу.

Если много росы поутру – лен будет серым, поскольку роса "вымывает" его белизну.

Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур и возможный град.

Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода будет сыро.

Если в Марьин день идет дождь – работы в поле под запретом: иначе молния может убить работников.

По поверью, девушкам в этот день стоит отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать кредит и т.д.

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