4 августа: праздник, приметы на Марию Ягодницу и именинники
4 августа по народному календарю празднуется День памяти Марии Магдалины, который также называют Мария Ягодница.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники 4 августа: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.День памяти Марии Магдалины
Мария Магдалина была при жизни христианской святой и последовательницей Иисуса Христа. Она присутствовала при Распятии Сына Божьего и была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя.
Хотя во многих источниках Мария Магдалина представлена как кающаяся блудница, в Библии не сказано об этом. Однако говорится, что Мария была одержима семью демонами и исцелена Иисусом Христом.
К святой Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти; девушки просили даровать им неземную красоту.
4 августа на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой и абрикосами. Хозяйки занимались заготовкой этих ягод на зиму. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.
С этим днем связан ряд традиций: женщины посвящают время уборке в доме и выкапыванию цветочных луковиц для посадки в следующем году, а девушки собирали утром росу и умывались ей для придания щекам румянца и красоты лицу.Народные приметы на 4 августа
Если много росы поутру – лен будет серым, поскольку роса "вымывает" его белизну.
Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур и возможный град.
Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.
Пауки спрятались – к дождю.
Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода будет сыро.
Если в Марьин день идет дождь – работы в поле под запретом: иначе молния может убить работников.
По поверью, девушкам в этот день стоит отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.
Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать кредит и т.д.
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