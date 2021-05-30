31 мая: приметы на праздник Федота Овсяника и именинники

31 мая празднуют по народному календарю день Федота Овсяника, который также является днем памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 31 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют 31 мая: Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.

Этот праздник в старину также называли Овсяник, Житник, Семь дев. В этот день пытались определить, каким будет урожай овса по дубу.

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Если у деревьев 31 мая уже пышная крона, то стоит готовиться к сытному году. А вот если с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало неурожай.

Кроме того, Федота почитают как помощника весны. Его следовало "ублажить" овсяным киселем и песнями. Чтобы святой принял дар и подарил осенью щедрый урожай, сваренный кисель выливали под дуб.

Этот день считают и девичьим праздником. К 31 мая сельские свахи приурочивают свои хлопоты о вдовцах и бобылях, подыскивают им невест из засидевшихся дев.

31 мая совершали свадебные церемонии под дубом. Чтобы у молодоженов сложилась совместная жизнь, им следовало взяться за руки и три раза обойти дерево.

Народные приметы на 31 мая

Если утром 31 мая выпала роса, это сулит жаркий июль.

Зарницы заиграли – к перемене погоды.

Солнце на закате красное – к ветреным дням, а если в дымке или бледное – к дождям.

Солнце садится в облака – 1 июня будет дождь и ветер.

Если с дуба начали опадать зеленые листья – будет неурожай.

Запрещается начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.

Также стоит отказаться не только от больших покупок, но и любых новых приобритений.

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