3 июня: праздники, приметы на Оленин день и именинники

3 июня церковь отмечает День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе этот день известен как Оленин день. В мире празднуют Всемирный день велосипеда.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают 3 июня: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Мать римского императора Константина I святую царицу Елену называют Равноапостольной за ее подвиги перед Церковью, в частности за то, что она возвела христианство в статус государственой религии.

Видео дня

По преданиям, царица Елена нашла Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос, и построила храмы и церкви на месте его обретения.

Святая Елена жила примерно в 250-330 годы. Она была родом из простой семьи, из города Дрепан в Малой Азии, вышла замуж за Констанция Хлора, префекта Галлии. В 272 году у нее родился сын Константин, который впоследствии стал единовластным римским императором.

Именно Константин перенес столицу в Византию, переименовав ее в Константинополь, а также провозгласил христианство основной религией.

К этому дню обычно заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, позднюю пшеницу, овес, а святой Елене молились о покровительстве посевов и плодородии. Обязательно в этот день было посадить огурцы, чтобы святой Константин покровительствовал урожаю.

Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

Вечером 3 июня луна в кругу – к непогоде.

Много цвета на рябине – к хорошему урожаю льна.

Кукушка кукует – к теплым и ясным летним дням.

Не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать сложные прически, иначе волосы начнут путаться и ломаться.

Также нельзя сплетничать, ссориться, ругаться.

Не стоит в этот день есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.