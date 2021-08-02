3 августа: праздник, приметы и именинники
3 августа по народному календарю отмечается праздник Онуфрий Молчаливый. Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.Онуфрий Молчаливый
3 августа 2021 года церковь почитает преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, поселившимся в Ближних пещерах. Его нетленные мощи до сих пор лежат там.
В старину память преподобного отмечали по-особенному: все работы 3 августа выполняли таким образом, чтобы не произносить ни слова. Люди верили, если они заговорят, то могут впустить в свою душу злого духа. Из-за этого обычая праздник получил в народе название "Молчаливый".
На Онуфрия старались готовить закрома и места для зерна в амбарах, сеять рожь и собирать урожай яблок.Народные приметы на 3 августа
Гроза гремит в этот день – осень будет долгой.
Громко кричат сороки 3 августа – будет очень теплая погода зимой.
Большие кучи на муравейниках – ждите холодной зимы.
Совы ухают во время дождя – скоро выглянет солнце.
Много желудей лежит на земле – урожай будет богатым.
Сильные росы 3 августа – будет плохой урожай льна.
В этот день не желательно стричь ногти маленьким детям.
Не рекомендовано 3 августа прокалывать уши.
Также не стоит много разговаривать и есть сырые яблоки, упавшие на землю.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.