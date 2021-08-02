3 августа: праздник, приметы и именинники

3 августа по народному календарю отмечается праздник Онуфрий Молчаливый. Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

3 августа 2021 года церковь почитает преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, поселившимся в Ближних пещерах. Его нетленные мощи до сих пор лежат там.

В старину память преподобного отмечали по-особенному: все работы 3 августа выполняли таким образом, чтобы не произносить ни слова. Люди верили, если они заговорят, то могут впустить в свою душу злого духа. Из-за этого обычая праздник получил в народе название "Молчаливый".

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На Онуфрия старались готовить закрома и места для зерна в амбарах, сеять рожь и собирать урожай яблок.

Гроза гремит в этот день – осень будет долгой.

Громко кричат сороки 3 августа – будет очень теплая погода зимой.

Большие кучи на муравейниках – ждите холодной зимы.

Совы ухают во время дождя – скоро выглянет солнце.

Много желудей лежит на земле – урожай будет богатым.

Сильные росы 3 августа – будет плохой урожай льна.

В этот день не желательно стричь ногти маленьким детям.

Не рекомендовано 3 августа прокалывать уши.

Также не стоит много разговаривать и есть сырые яблоки, упавшие на землю.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.