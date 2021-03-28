29 марта: что нельзя делать в Саввин день, приметы и именинники

29 марта по народному календарю – Саввин или Тележный день. Именинники – Александр, Антоний, Иван, Павел, Роман.

В этот день существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 29 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в 3 веке. Народный праздник люди назвали в его честь.

На Савина (Саввина) принято заниматься телегой. Крестьяне осматривали ее, смазывали, укрепляли колеса, прилаживали оглобли. Поэтому этот день некоторые называют Тележным. Пока у жителей сел было свободное время от полевых работ, заготавливали на лето десяток запасных колес. Хозяина считали непутевым, если он запрягал лошадь в телегу, предварительно не проверив ее в Саввин день.

Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни.

Облака высоко плывут по небу – будет тепло.

Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет.

Птицы начинали купаться в лужах, то вскоре можно ждать потепление.

Нельзя 29 марта есть хлеб после захода солнца – это к нищете.

Нельзя одалживать деньги, поскольку, по приметам, весь год в долгах ходить будешь.

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