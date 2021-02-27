28 февраля праздники: приметы на Онисима Овчарника и именинники

28 февраля православная церковь проводит Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. В народном календаре 28 февраля – праздник Онисим Овчарник.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 28 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Петр, София.

Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Празднования иконе совершаются 28 февраля по новому стилю календаря.

Известно, что Виленская икона Божией Матери помогает страждущим исцелиться от многих сильных недугов. Раньше икона была родовой святыней греческих императоров в Константинополе. Однако, после того, как ее перевезли в Донской монастырь в 1915 году, икона исчезла. Дальнейшая судьба ее неизвестна.

В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Онисима. Считалось, что с этого дня зима становится безрогой. Дело в том, что на Руси Онисим считался покровителем овцеводства.

Так, с древних времен в этот день овчары обращались к звездам, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Также специальные ритуалы проводили крестьяне в амбарах, чтобы семена дали большой урожай. Для этого придумали множество поговорок, к примеру: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется".

Женщины, в свою очередь, выбирали лучший клубок пряжи и выносили утром на улицу 27 февраля, чтобы вся пряжа стала как снег бела, чиста и крепка. Этот обычай называли "зорнить пряжу".

Если ночью на небе много звезд, значит вскоре родится много ягнят.

Ярко-красный закат 28 февраля предвещает сильный снег.

Если к 28 февраля осталось мало снега, то это сулит плохой урожай.

Сосульки висят большие – весна будет ранняя и долгая.

Не рекомендуется в этот день строить планы на будущее, поскольку есть большая вероятность, что они не исполнятся.

Запрещено в этот день предаваться лени.

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