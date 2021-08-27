28 августа: праздники, приметы и что нельзя делать

28 августа православные верующие отмечают важный церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы. В народе день получил название Спожинки.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 28 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Одним из главных праздников Православной церкви является Успение Пресвятой Богородицы.

По преданию, после распятия и Воскресения Спасителя Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме, часто проводила время в молитве у Гроба Господнего, а также ходила по значимым местам, связанным с пребыванием Иисуса на Земле.

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Однажды Мария объявила близким, что ей пора оставить земную жизнь и отправляться на небеса к Сыну. В этот момент с ней говорил архангел Гавриил. Ее волей было быть похороненной рядом с родителями в Садах Гефсимании. Новость о скором успении Богородицы разошлась по всему Иерусалиму и окрестностям. Отовсюду приходили верующие попрощаться с ней.

Вскоре все апостолы собрались в Иерусалиме. А в час Успения явился сам Господь. После чего Мария вознеслась и безо всяких телесных мук предала душу в руки своего Сына и Господа Бога.

Слово "Успение" переводится как смерть или сон перед восшествием на Небеса. Для людей верующих в единого бога смерть – это не конец пути, а первый шаг ко встрече с Господом. Потому в Успение Пресвятой Богородицы люди не оплакивают смерть, а превозносят и прославляют ее вознесение к Создателю.

Праздник Успения знаменует завершение уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовку семян на будущий сезон. Отсюда и произошло народное название праздника – Спожинки. Ее вариации: Дожинки или Обжинки.

По традиции, последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

В этот день принято также освещать мед, яблоки и зерно.

Лягушки квакают – тепло еще постоит.

Хорошая погода – октябрь будет прохладным.

Гроза – к дождливой и ранней осени.

Туман – к обильному урожаю грибов

Иней утром – к ранней зиме с крепкими морозами.

Радуга 28 августа – к теплой осени.

Паутина на деревьях – к морозной зиме.

В этот день категорически запрещается отказывать в помощи нуждающимся и ссориться с ближними.

Праздник принадлежит к числу двунадесятых – важнейших церковных праздников, поэтому работа дома и в огороде – под запретом.

Нельзя также стричься молодым девушкам на выданье, иначе можно отдалить возможную свадьбу на неопределенный срок.

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