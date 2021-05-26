27 мая: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

27 мая по народному календарю празднуют день Сидора Бокогрея. Именины отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 27 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день православная церковь чтит память святого Исидора. Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры, которые в старину называли "сиверы".

Также этот день называли Огуречником, поскольку 27 мая был днем посева огурцов. Считается, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут. Кстати, урожай огурцов предсказывали и по погоде этого дня. Так, если день выпадал ясный, то летом будет в достатке овоща.

Кроме огурцов 27 мая высаживали лен. Первый посев льна приурочивали к первому кукованию кукушки.

Если погода в этот день холодная – все лето должно было быть таким же.

Прилетели стрижи – значит, впереди теплые дни.

Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай, плохой урожай же сулит пасмурная погода в этот день.

Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.

Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.

Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.

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