27 марта: что нельзя делать в родительскую субботу, приметы и именинники

27 марта православные верующие отмечают родительскую субботу второй седмицы святой Четыредесятницы, в народе этот день известен как Венедиктов день или Скотник. Именины – у Ростислава.

В этот день существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 27 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2021 году эта дата припала на 27 марта. В родительскую субботу церковная служба совершается по особому уставу.

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви".

Народный праздник назвали в честь Святого Венедикта Нурсийского. В этот день принято особое внимание уделять домашним животным, поскольку у многих из них к этому дню начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли, заговаривали от дурного глаза.

Гром в этот день сулит урожайное и плодородное лето.

Если 27 марта ударит мороз, то ближайшую неделю еще будет холодно.

Запрещено брать в руки острые предметы, чтобы не накликать на семью несчастье.

Нельзя 27 марта смотреть на себя в зеркало, иначе можно заболеть.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.