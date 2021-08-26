27 августа: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

27 августа православная церковь чтит память одного из библейских пророков Михея. В народе праздник называется Михей Тиховей. В Украине в этот день празднуют День Сала.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 27 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

27 августа православная церковь чтит память одного из библейских пророков Михея. Он первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров.

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Народный праздник 27 августа имеет и другие названия: День каменщиков или Камнеклад. В этот день особенно почитали каменщиков – строителей храмов, крепостей и княжеских хором.

По традиции, этот день – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке. После этого идет череда свадеб. И все те, кто остался "в девках" к этому времени, будут ими до следующего года.

После Михея також завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед.

Сало – украинский национальный продукт, который обожают даже за границей. Чаще всего сало едят вместе с борщом и пампушками, жарят на нем каши и яичницы, а также добавляют в домашнюю колбасу.

Этот продукт уже давно стал одним из символов Украины и главным атрибутом обеда украинцев.

Диетологи говорят, что именно любовью к салу объясняется и живучесть украинской нации. В нем очень много полезных животных жиров и витаминов.

Ветра практически нет – осень будет "бабьей", а в сентябре не будет дождей.

Журавли клином летят на юг – в октябре уже будет мороз.

Журавли спокойны и не встают на крыло – зима будет поздней.

Красный закат – к сильному ветру.

Нельзя лениться, мешать тесто и выпекать мучные изделия.

Строго запрещено употреблять алкоголь и ругаться с близкими.

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