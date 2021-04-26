27 апреля: праздники и приметы на Мартина Лисогона

27 апреля отмечается народный праздник под названием Мартин Лисогон. Именины празднуют Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 27 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Мартин, который был Папой Римским с 649 по 653 годы, почитается не только католической, но и православной церковью. Он известен благодаря конфликту с тогдашним императором Константом II на почве разного понимания, что такое ересь.

Лисогоном святого Мартина прозвал народ, который верил, что именно в этот день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

Порой с Мартинова дня начинались пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание.

Кроме того, 27 апреля семьи, где были парни и девушки на выданье, устраивали смотрины или сватовство и таким образом отпускали их во взрослую жизнь.

Если в этот день реки темно-синего цвета, будет холодное лето.

Если день выдавался теплым и солнечным, можно надеяться на хороший урожай.

Если ворона каркает над домом, где есть больной, это к смерти.

Если верба стоит в цвету, то пора заниматься делами в саду и в огороде.

Если одного журавля увидеть в небе в этот день – это к удаче. Если двух – к свадьбе. Трех и больше – к незваным гостям.

В этот день не стоит никого обманывать или льстить, поскольку можно накликать на себя большие неприятности, в том числе безденежье. Запрещено стирать одновременно женские и мужские вещи, особенно если это вещи пары. В народе верили, что после этого семьи начинают постоянно ссориться. Не стоит в этот день прогонять со двора ворон. Иначе они могут накаркать беду на семью.

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