26 сентября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 26 сентября, отмечается народный праздник Корнилия. Православные именины празднуют Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

По приметам этого дня предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 26 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

26 сентября в церковном календаре – день памяти Корнилия, святого 1-го века из Рима. Он считается первым язычником, который принял христианскую верую: его крестил сам апостол Петр в своем доме. По благословению последнего Корнилий стал епископом. Однажды он разрушил храм язычников в Скепсии (Малая Азия), после чего многие из жителей города уверовали во Христа.

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В этот день верующие готовятся встретить Воздвижение, убирают в домах, готовят постные блюда к празднику. Раньше существовал обычай на Корнилия освящать нож – старинный украинский оберег. 26 сентября также считалось последним теплым осенним днем.

Свататься или играть свадьбу – день считается неудачным для этого.

Гадать на зеркале и вообще долго смотреться в него – по поверью, таким образом можно накликать беду.

На Корнилия следует быть особенно осторожным, поскольку эта дата считается днем краж, обманов и потерь.

Убирать урожай с огорода до Корнилия, иначе "всякий корень мерзнуть будет".

Теплый дождь пошел – в этом году он будет последним. Хорошая примета – попасть под такой дождь, значит зарядить энергией на весь год и избавиться от плохих мыслей.

Подать к столу репу – к миру в семье. Много крупной и красивой репы в огороде – к богатству.

Съесть молодоженам одну на двоих репу с медом – их семейное счастье будет долгим.

Родившийся 26 сентября будет жить долго и ярко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в сентябре 2021 года в Украине. В начале осени верующие празднуют несколько важных дат.