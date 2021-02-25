26 февраля праздник: что нельзя делать, приметы и именинники

25 февраля празднуют народный праздник Мартинианов день. В мире в этот день отмечают Международный день неторопливости.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 26 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Светлана.

Православная церковь 26 февраля чтить память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Мартиниан вел жизнь затворника с самой юности. Сначала преподобный ушел в далекую пустыню, где пребывал в долгих молитвах ко Всевышнему. За это Господь наделил его даром исцеления болезней.

Издавна святому молились, чтобы он отвел беду и измену от семьи.

Также с этим днем связано множество обрядов и примет. В старые времена 26 февраля проводили обряды для улучшения зрения, читали заговоры на звезды от порчи и сглаза. Кроме того, у звезд просили в этот день помощи и заступничества.

Отметим, что в Мартинианов день следует заняться наведением порядка в доме. Люди верили, что если не лениться, то удача и успех будут сопутствовать во всех делах.

Второго название этого праздника – День медлительности. В этот день люди всего мира пытаются замедлиться, чтобы наслаждаться настоящим моментом. Праздник придумали итальянцы. Именно этот эмоциональный и активный народ впервые отметил День неторопливости в 2007 году. В наше время многие забывают о ежедневных мелочах и ритуалах, на которые вечно не хватает времени. А ведь именно такие, казалось бы, несущественные вещи улучшают настроение и делают нашу жизнь более наполненной.

Сухая и морозная погода сулит жаркое лето без дождей.

Пасмурный день предвещает дождливую весну, а если начинает таять снег, то весна должна быть солнечная и теплая.

Синицы громко поют 26 февраля – к ранней весне.

В этот день категорически запрещено сквернословить и сплетничать.

Также 26 февраля строго порицаются супружеские измены и обман. Считается, что преподобный Мартиниан Кесарийский не оставляет непокаявшегося изменника без наказания.

Нельзя шить, вязать и прясть. В народе говорили, что если нарушить запрет, то можно лишиться зрения.

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