25 марта: праздники, приметы на Феофанов день и именинники

25 марта отмечается народный праздник Феофанов день. В Украине – День службы безопасности Украины. Также западные христиане празднуют Благовещение Девы Марии.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 25 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.

Феофанов день

Этот народный праздник связан с именем Феофана Исповедника, византийского монаха и почитаемого православной церковью в лике преподобного.

По традиции, в этот день стоит выйти на улицу, как только рассветет, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

В Феофанов день особое внимание доставалось лошадям Pixabay

Особое внимание 25 марта доставалось лошадям. С этими животными связаны и приметы. Так, если на Феофана заболеет конь, то не сможет выздороветь еще полгода. Поэтому жители сел проводили специальные обряды против болезней и сглаза лошадей. Животных водили к роднику и поили "с серебра" (погружали в воду серебряное изделие: монету, кольцо или ложку).

Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху – к ненастью, а если фыркает в дороге – к радостной встрече.

День службы безопасности Украины

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года согласно Указу Президента Украины № 193/2001 в этот день отмечается День службы безопасности Украины. Важнейшими направлениями деятельности данной украинской спецслужбы являются разведка и контрразведка.

Благовещение Девы Марии у западных христиан

25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник – Благовещение Девы Марии, связанный с важным евангельским событием — возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

25 марта западные христиане празднуют Благовещение Девы Марии Pixabay

Народные приметы 25 марта

Туман в этот день предвещает урожай льна, овса и конопли.

Лошадь в хлеву громко заржала – к счастью.

Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.

В этот день выпал иней на ветки деревьев, значит, будет дождливый июнь.

Что нельзя делать 25 марта

На Феофана женщинам запрещено переступать через лошадиную упряжь, поскольку коню будет тяжело работать.

Также нельзя злиться и ругаться, иначе весь год будет несчастным.

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