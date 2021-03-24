25 березня: свята, прикмети на Феофанів день та іменинники

25 березня відзначається народне свято Феофанів день. В Україні – День Служби безпеки України. Також західні християни святкують Благовіщення Діви Марії.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 25 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела відзначають Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.

Феофанів день

Це народне свято пов'язане з ім'ям Феофана Сповідника, візантійського ченця і шанованого православною церквою в лику преподобного.

За традицією, цього дня варто вийти на вулицю, як тільки розвидниться, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і відтає ґрунт.

У Феофанів день особлива увага діставалася коням Pixabay

Особливу увагу 25 березня приділяли коням. Із цими тваринами пов'язані й прикмети. Так, якщо на Феофана захворіє кінь, то не зможе одужати ще пів року. Тому жителі сіл проводили спеціальні обряди проти хвороб і пристріту коней. Тварин водили до джерела і поїли "зі срібла" (занурювали в воду срібний виріб: монету, кільце або ложку).

Також помічали: якщо кінь трясе головою і закидає її догори – до негоди, а якщо фиркає в дорозі – до радісної зустрічі.

День Служби безпеки України

25 березня 1992 Верховна Рада України ухвалила закон "Про Службу безпеки України". З 2001 року відповідно до указу президента України № 193/2001 у цей день відзначається День Служби безпеки України. Найважливішими напрямами діяльності цієї української спецслужби є розвідка і контррозвідка.

Благовіщення Діви Марії у західних християн

25 березня католицька церква відзначає світле свято – Благовіщення Діви Марії, пов'язане з важливою євангельською подією – сповіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження з плоті від неї Спасителя.

25 березня західні християни святкують Благовіщення Діви Марії Pixabay

Народні прикмети 25 березня

Туман цього дня віщує врожай льону, вівса і конопель.

Кінь у хліві голосно заіржав – на щастя.

Лід тоне, а не тане – до важкого, нещасного і голодного року.

У цей день випав іній на гілки дерев, значить, буде дощовим червень.

Що не можна робити 25 березня

На Феофана жінкам заборонено переступати через кінську упряж, оскільки коню буде важко працювати.

Також не можна злитися і лаятися, інакше весь рік буде нещасним.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.