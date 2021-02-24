25 февраля праздник: что категорически нельзя делать в этот день

25 февраля празднуют народный праздник Алексей Рыбный. Именины отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 25 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

25 февраля в православном календаре это день приурочен памяти святителя и чудотворца Алексея Киевского. В народе праздник получил название Рыбный, поскольку к этому дню начинает таять снег и хорошо ловится рыба.

В старые времена 25 февраля было принято выносить на мороз посевные семена и пряжу для "закалки". Считалось, что такой ритуал позволит зернам дать больше всходов, а замораживание пряжи сулило достаток на будущую Масленницу, а вещи из таких ниток дольше не изнашивались.

По традиции на стол в этот день подавали только рыбные блюда, а также расстегаи. Пирожки особенно смаковали с рыбным бульоном.

Особенное место на Алексея отводилось толкованию снов. Многие вещи, которые привиделись во время сновидения, имели свое значение.

Иней на окнах с утра 25 февраля – погода изменится.

Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.

Если в этот день начал таять снег, клев рыбы будет хорошим.

На ночном небе сияют звезды, это значит, что будет богатый урожай.

В этот день нельзя начинать новое дело.

Также стоит отказаться от любых поездок, чтобы уберечься от неудачи.

Запрещено в этот день надевать старую и грязную одежду.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.