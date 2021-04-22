23 апреля: праздники, приметы и именники

23 апреля православная церковь почитает память святого Терентия, в народе этот день называют Терентий Маревный. За рубежом отмечают праздник Всемирный день книги и авторского права.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 23 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Терентий – христианский мученик, казненный в период гонений при императоре Девии в третьем веке нашей эры. Церковь вспоминает его в числе 40 мучеников, которые вместе исповедовали запрещенную в те времена новую веру и остались верными ей до конца. Как и в случае с другими первыми христианами, они были подвергнуты жесточайшим пыткам и казнены.

Маревным Терентия назвали из-за того, что 23 апреля часто солнце показывалось в дымке, "в мареве". Если такая дымка была, это означало, что в этом году будет хороший урожай злаковых. Причем, чем дольше солнце находится в дымке, тем лучше будет урожай.

По традиции, 23 апреля жена, которая изменила мужу, должна обязательно покаяться. Если она искренне раскаивается в содеянном грехе и желает наладить отношения с мужем, то святой Терентий мог помочь наладить мир в семье.

Также в этот день убирают: моют полы, стирают одежду и поливают комнатные цветы. Эта нехитрая магия помогает привлечь в дом умных и добрых людей. А вот чтобы все было хорошо в супружеской постели, женщинам стоит 23 апреля зажечь в спальне свечи розового цвета.

23 апреля – это символическая дата для мировой литературы, поскольку стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Молодые паучки появились – скоро настанут по-настоящему теплые дни.

К этому дню на лещине появились сережки – заморозков больше не будет.

Если пауки в этот день сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня может пойти дождь.

Не стоит в этот день петь и танцевать. Не рекомендуется также весело отмечать дни рождения. Торжество лучше перенести на другую дату.

Чтобы не провести весь год в злобе и вражде с близкими, запрещается ругаться, критиковать и оскорблять окружающих.

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