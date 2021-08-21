22 августа: праздник, народные приметы и именинники

22 августа по народному календарю отмечается праздник Матфей Змеесос. Именины празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Матфий – один из учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды и Вознесения Господня он был избран двенадцатым апостолом и проповедовал во многих городах.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он чудом избегал беды. При этом апостол исцелял больных, очищал прокаженных и умел воскрешать умерших.

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В народе с этим днем связывали жуткое поверье: якобы к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко.

Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, молоко доили в одиночестве и сразу делали из него оладьи, чтобы "не сглазили".

Строго запрещено было ставить ведро со свежим молоком на стол или стул.

Сурки свистят громко – к теплому сентябрю.

Дождь пошел в этот день – к ненастью до конца лета.

На небе отчетливо виден молодой месяц – до конца августа будет жарко.

Непогода – к неурожайному году.

Сильный ветер – к снежной и холодной зиме.

Овес поспел – к хорошему урожаю орехов.

Ясная ночь – к дождливому дню.

В этот день запрещалась работа в поле и выгон коров на пастбище.

Кроме того, 22 августа строго запрещено носить металлические украшения, пить травяные настойки, потирать руку об руку и смотреть на Луну.

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