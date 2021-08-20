21 августа: праздник, приметы и именинники

В субботу, 21 августа, по народному календарю отмечают праздник Мирон Ветрогон.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 21 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 21 августа празднуют: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

21 августа 2021 года православная церковь чтит память святителя Мирона Чудотворца.

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В народе этот день считался либо Днем Стрибога, либо Ветрогоном, так как дули очень сильные ветры.

Во времена язычества на территории современной Украины считали, что 21 августа гуляли сильные ветра, которые возникали будто бы из ниоткуда и закручивались из пыли, листочков и веточек. Ветрогоны также считались магическими существами, поскольку обладали дыханием богов.

В старину 21 августа делали заготовки на зиму, а также читали заговоры на ветер.

В этот день можно погадать на желания. Нужно встать на перекресток и загадать желание. Если подул в лицо ветер, то желание сбудется, а если нет – придется подождать его исполнения.

На Мирона всегда собирали в лесу ежевику, чтобы потом сделать из нее целебные настойки и испечь пироги.

Небо красное на восходе – погода будет ветреной;

Ветер дует порывами – будет тихая погода, если непрерывно – к ненастью;

Закат не видно из-за плотных туч – к дождю;

Если ночной туман от воды вверх поднимается – к ухудшению погоды.

Нельзя ругаться и конфликтовать, а также терзать себя плохими мыслями.

Запрещено ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "унесет исполнять".

Не рекомендуется 21 августа делать влажную уборку.

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