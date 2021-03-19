20 марта: праздники, приметы и что нельзя делать

На 20 марта припадает сразу несколько важных праздников. В народном календаре этот день значится как Павел Капельник, а по астрологическому – День весеннего равноденствия.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 20 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают в этот день Анна, Антонина, Василий, Евгений, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Этот праздник назвали в честь двух святых: Павла Препростого, жившего в IV веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке. На Руси считалось, что с Павла "весна идет". Так, в этот день часто с крыш срывались пласты снега и льда. Раньше верили, что это падали на землю человеческие грехи. Если же человек чувствует за собой некую вину, то он обязательно молился в этот день Господу и Деве Марии.

Наши предки до появления врачей в этот день обязательно обращались к знахарям. Они проходили некое обследование всей семьей. В наше время в этот день также следует пройти полный медосмотр, чтобы проверить здоровье.

День весеннего равноденствия в народе всегда считался днем с особым сакральным значением. Издавна верили, что с этого момента природа оживает и полностью вступает в новую, весеннюю фазу. Именно в этот день Солнце переходит в знак Овна, поэтому эта дата считается началом астрологической весны.

Раньше верили, что в весеннее равноденствие нельзя сажать вербу и без свечи выходить на улицу: по поверью, вечером нечистая сила гуляет шабаши, а свет свечи способен защитить от нее.

День весеннего равноденствия является уникальным временем, когда можно исправить ошибки, простить обиды и получить прощение самим. Также считается, что желания, загаданные в этот мистический день, обязательно сбываются.

Какая погода выпала на этот день – такая будет следующие 40 дней.

Если 20 марта тепло, то ночных заморозков больше не будет.

Красный закат – к сильному урагану в ближайшие дни.

Лето не будет радовать хорошей погодой, если ласточки начали вить свои гнезда на южной стороне.

Хорошие урожаи в этом году сулит возвращение всех перелетных птиц до 20 марта.

В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом, чтобы не запрограммировать негатив на свое будущее.

В этот день строго запрещается вступать в конфликты и ссориться с людьми.

Под запретом 20 марта такие чувства, как гнев и агрессия, поскольку они могут породить энергию разрушения в жизни.

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