2 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В субботу, 2 октября, отмечается народный праздник Трофим и Зосима. Именины празднуют Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Трофим.

Считается, что по приметам в этот день можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 2 октября, рассказывает OBOZREVATEL.

2 октября православная церковь чтит память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, а также мученика Зосимы Пустынника. Они пострадали за веру от рук язычников в 3 и 4 веках.

Зосима считается покровителем пчелиного роя. Люди собирают мед, прячут ульи. Устраиваются Трофимовы вечерки, где парни выбирали невест, а девушки присматривались к женихам.

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Согласно поверьям, на Трофима и Зосиму нельзя принимать важные решения, вести переговоры, а также решаться на серьезные поступки.

Южный ветер дует – к урожаю озимого хлеба в следующем году.

Не угостить медом нищего – к несчастливому году.

Пчелы плотно заделывают летки – зима будет холодной и снежной.

Если 2 октября пристально посмотреть в глаза избраннику, чувства обязательно станут взаимными.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных православных праздников на октябрь 2021 года. Во второй месяц осени в Украине отмечают несколько важных дат.