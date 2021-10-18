19 октября: какой праздник отмечается, что нельзя делать на Фому, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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19 октября – день памяти апостола Фомы

Во вторник, 19 октября, в Украине согласно церковному календарю отмечается день памяти апостола Фомы (в народе – Фомин день). Свои именины празднуют Архип, Никанор, Фома, Иван и Макар.

Считается, что по определенным приметам в этот день можно узнать, какими будут зима и лето. Что можно, а что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фомин день

Православная церковь 19 октября чтит память апостола Фомы, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Святой был родом из Галилеи и занимался рыбным промыслом, пока однажды не услышал проповедь Спасителя. Он оставил дом и последовал за своим Учителем.

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На Фому селяне проверяли свои запасы, подсчитывая, хватит ли их на зиму. В благодарность святому за достаток шли в церковь и ставили ему свечку.

Православная церковь 19 октября чтит память апостола Фомы
Что нельзя делать 19 октября

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, следует особенно внимательно следить за чистотой помыслов и стараться не грешить.

Нельзя отказывать в милосердии, обязательно следует подать нищему кусок хлеба или другой еды. Согласно народным поверьям, на Фому нельзя лениться, готовить ужин из своего урожая, косить и жечь траву, а также ходить в лес: считалось, что нечистая сила еще активна в этот период).

На Фому в небе можно увидеть последние в году кучевые облака
Приметы 19 октября

  • Безветренная погода на Фому – к похолоданию.

  • Поздний белый гриб – снег выпадет поздно.

  • Сухой снег выпал – к урожайному лету.

  • На Фому в небе можно увидеть последние в году кучевые облака.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на октябрь 2021 года. Осенью православные украинцы отмечают несколько важных дат.

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